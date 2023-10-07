إجراءات مشددة في المغرب والجزائر لمواجهة آثار غزو البق لفرنسا

اتخذت بعض الدول العربية المطلة على البحر المتوسط إجراءات عاجلة لمواجهة بق الفراش المنتشر في فرنسا حاليًا، حيث تواجه ارتفاعًا كبيرًا في أعداد الحشرة مصاصة الدماء.

المغرب تتخذ التدابير لمواجهة انتشار البق

وبحسب «سي إن إن» فإن المغرب والجزائر اتخذتا بعض التدابير لمواجهة انتشار البق على الشاطئ الآخر من البحر المتوسط خاصة مع وجود جاليات كبيرة منهم في فرنسا.

وأكدت وزارة الصحة المغربية، أنها اتخذت جميع التدابير المناسبة للحد من خطر دخول هذه الحشرة وانتشارها في البلاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء المغرب، مؤكدة تعزيز الرقابة الصحية على الحدود وتراقب الوضع الصحي والبيئي في المناطق المتضررة من بق الفراش وأن الوزارة قدمت أيضا سلسلة من التوصيات المتعلقة بالسفر الخارجي للمواطنين.

ودعت وزارة الصحة المغربية المواطنين، إلى عدم التأثر بالشائعات وعدم المبالغة في تقييم المخاطر الصحية المرتبطة بدخول بق الفراش إلى المغرب، واختتمت بيانها «الوزارة تطمئن المواطنين وتحثهم على تجنب شراء المراتب أو الأثاث أو الملابس المستعملة من الدول التي تم تسجيل انتشار كبير لبق الفراش فيها».

الجزائر تتخذ إجراءات مشددة

وبالمثل في الجزائر، قررت وزارة الصحة تطبيق الضوابط الصحية ومراكز المراقبة على حدودها مؤكدة أنها عززت الرقابة الصحية في وسائل النقل الجوية والبرية والبحرية فضلا عن تعزيز المراقبة الوبائية.

وأعلنت الصحة الجزائرية التنسيق مع مختلف السلطات المختصة إلى تفعيل نظام اليقظة الصحية من خلال إصدار مذكرة تتضمن جملة من الإجراءات الوقائية التي يتعين اعتمادها لتفادي انتشار أي تطور وبائي أو أي ضرر آخر ناجم عن الحشرات الضارة مثل البق، يمكن أن يشكل تهديدا على الصحة العمومية، و ذلك على مستوى نقاط الدخول.

تشديد المراقبة الصحية على الطائرات والسفن ووسائل النقل البري

وأكدت الصحة تشديد المراقبة الصحية للطائرات والسفن ووسائل النقل البري وتطهيرها في حالة وجود تهديد لاحظه موظفو مراكز المراقبة الصحية الحدودية، وتعزيز المراقبة الوبائية، والصيانة والمراقبة المنتظمة لنظافة المطارات و الموانئ و المواقع البرية ومراقبة تطهير الأمتعة والبضائع المشبوهة التي يحتمل أن تحتوي على حشرات ضارة.

بالاضافة لتزويد المسافرين بالمعلومات الصحية والإبقاء على التعاون والتنسيق الوثيق والمستمر مع جميع القطاعات العاملة في نقاط الدخول الجوية والبحرية و البرية.