ضبط 120 مخالفة تموينية في حملة على الأسواق والمخابز بالدقهلية

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن ضبط عدد من المخالفات التموينية بالدقهلية في مختلف الأسواق والمخابز في الإدارات التابعة للمديرية، وجرى تحرير عدد من المحاضر بالمخالفات على مدار الأسبوع الماضي، التي بلغت نحو 120 مخالفة تموينية.

حملات مرورية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأشار دايرة، في بيان له أن الحملات التموينية جاءت بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية بتكثيف الحملات التموينية بالمخابز والأسواق.

وأوضح أن الحملات جاءت في مختلف الإدارات في المحافظة التابعة للمديرية وجرى تحرير 120 مخالفة تموينية بالدقهلية وجاءت كالآتي:

- يوم الجمعة تحرير 13 مخالفة تموينية بالدقهلية

- الخميس تحرير 20 محضر بالمخالفات التموينية

- يوم الأربعاء ضبط 36 مخالفة

- يوم الثلاثاء ضبط 14 مخالفة تموينية

- الاثنين ضبط 21 مخالفة تموينية

- الأحد ضبط 12 مخالفة تموينية بالدقهلية

وأشار أن المديرية تعمل بشكل مستمر على شن حملات تموينية بشكل مستمر على الإدارات في مختلف المراكز بالمديرية.