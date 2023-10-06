ضبط 13 مخالفة تموينية في حملات على المخابز بالدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن قيام المديرية بضبط عدد من المخالفات التموينية في المخابز والأسواق، وجرى تحرير 13 محضرا تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملات تموينية مفاجئة بالدقهلية

وأشار «دايرة»، في بيان، أن الحملات جاءت بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، ومحافظة الدقهلية، بضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة في منظومة الخبز، مؤكدا أن الحملات أسفرت عن ضبط التالي:

- محضر تجميع 5 شكائر دقيق بلدى مدعم.

- 10 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

- محضر تصرف 4 شكائر دقيق بلدي مدعم.

- محضر عدم وجود سجل تفتيش.

استمرار الحملات بالدقهلية

وأوضح أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، موكدا حرص مديرية تموين الدقهلية على استمرار أعمال الرقابة والتفتيش التي تأتي ضمن تكثيف الحملات التموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز لضبط المخالفين.