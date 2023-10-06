ضبط 7 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في حملات تموينية بالمنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية، في شن الحملات التفتيشية المكبرة بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط منظومة الأسعار وضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية، حفاظا على صحة المواطنين.

تحرير 620 محضرا تموينيا

وأسفرت الحملات عن تحرير 620 محضرا تموينيا خلال 3 أيام، تنوعت بين 301 محضر مخالفات مخابز و319 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.

وقال المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، إن من أهم القضايا التموينية التي تم ضبطها تحرير محضر جنح بمركز أشمون ضد صاحب محل لتجارة السلع الغذائية بحوزته 1 طن أرز حر بدون مستندات مجهول المصدر بقصد البيع بأعلى من السعر المتداول.

أبرز ضبطيات الحملات التموينية في المنوفية

وأضاف أنه تم تحرير محضر جنح مركز ببركة السبع ضد صاحب مخبز سياحي بحوزته طن دقيق فاخر بدون مستندات مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تجميع 55 أسطوانة غاز كبيرة الحجم دون ترخيص، فيما تم تحرير محضر جنح بمركز شبين الكوم ضد صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية لحوزته 3.5 طن مكرونة بدون مستندات مجهول المصدر.

كما تم تحرير محضر جنح بمركز السادات ضد صاحب مصنع لصناعة الأسمدة الزراعية بحوزته طن معلق جل البوتاسيوم، 400 كيلو منجنيز 13% بدون مستندات مجهول المصدر، كما تم تحرير محضرين ضد أصحاب ثلاجة لتجارة وحفظ اللحوم المجمدة بمركزي أشمون وتلا بحوزتهم 500 كيلو معجون جبن مطبوخ، و840 كيلو سمك ماكريل بدون مستندات مجهول المصدر.