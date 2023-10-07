معلمون فرنسيون يرفضون دخول الفصول في باريس بسبب انتشار «بق الفراش»

غزا البق في فرنسا مدرسة ثانوية بالعاصمة باريس، مما جعل المدرسين يرفضون الدخول إلى الفصول المدرسية، بسبب إصابة مبنى المدرسة بآفة بق الفراش.

مدرسون: لن نخاطر بحمل بق الفراش إلى بيوتنا

ونقلت وسائل إعلام عالمية، عن مدرس التاريخ والجغرافيا بهذ المدرسة ويٌدعى فرانك مونشال قوله «لن نخاطر البتة في حمل بق الفراش إلى بيوتنا، ستكون تكاليف ذلك بآلاف اليورو وسنُترك لنتدبر أمرنا دون أن يتم تعويضنا، إنه أمر شائن».

وقال المدرس توما بايون «السلطات التعليمية تجبرنا مرة أخرى على فتح الأبواب، يقولوا لنا إن لم نأت للمدرسة، علينا أن نتجمل المسؤولية، ما يعني أنه سيتم اقتطاع جزء من رواتبنا».

الطلاب يشتكوا من أنهم «بين نارين»

بينما عانى الطلاب في هذه المدرسة من مشكلة، حيث اشتكوا لوسائل إعلام فرنسية من أنه إما أن تذهب إلى المدرسة، ويأخذوا الدروس، ولكن هناك بق الفراش، أو يبقوا في الخارج ويعدوا غائبين مؤكدين أنهم ضد ذلك، ولا يريدوا الدراسة في هذه الظروف.

وتجمع أولياء الأمور أمام المدرسة، واشتكوا من سوء التواصل معهم من جانب الإدارة، مطالبين بإغلاق المدرسة مؤقتا، وذكرت ممثلة عن جمعية تمثل الأهالي «أخبرتنا المدرسة هذا الصباح أنها وجدت غرفا لا تزال موبوءة، وأخبرونا أن كل ما هو ضروري قد تم القيام به، لكن شركة مكافحة الحشرات ستتدخل مساء الإثنين».