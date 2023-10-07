في ذكرى ميلاد بليغ حمدي.. كيف ساعد عفاف راضي للغناء مع العندليب؟

تحل اليوم ذكرى ميلاد الملحن الكبير بليغ حمدي، المولود في 7 أكتوبر عام 1931، ومن المفارقات الغريبة أنه لحن أشهر أغاني انتصارات حرب أكتوبر «بسم الله الله وأكبر»، والذي تحتفل مصر هذه الأيام باليوبيل الذهبي لها.

بليغ حمدي نقطة تحول في حياة عفاف راضي

عمل بليغ حمدي مع العديد من الفنانات اللاتي حظين بمكانة كبيرة في قلوب الجمهور، مثل الفنانة عفاف راضي، التي عبرت عن مدى اعتزازها بمسيرتها الفنية معه قائلة: «الأستاذ بليغ حمدي أحد عمالقة الفن وأستاذي اللي اتعلمت على إيده» وفق تعبير «عفاف».

«لما كان عندي 18 سنة حضرت حفلة وقعدت في القاعة بعد ما خلصت فقرتي وأخويا جاي بيندهلي بسرعة أنا اتخضيت من طريقته قالي بليغ حمدي بيدور عليا وعايزني حالًا» وفق تعبير الفنانة الكبيرة عفاف راضي خلال حديثها لـ«الوطن»، مشيرة إلى أنه بمثابة الأب الروحي لها.

بليغ حمدي سبب غناء عفاف راضي والعندليب

وكان بليغ حمدي هو السبب في غناء الفنانة عفاف راضي لأول مرة بجانب العندليب عبد الحليم حافظ، وقالت إنها كانت تشعر بالرعب وتريد الهرب من هذه الحفلة، خاصة أنها كانت أغنيتها الأولى «ردوا السلام»، موضحة: «لما عرفت إني هغني مع عبد الحليم كنت عايزة أهرب لكن بليغ قالي متحاوليش إنتي هتطلعي على المسرح، كنت مرعوبة جدا وقتها دي أول مرة أطلع المسرح على الهوا، وبليغ حمدي يقود الأوركسترا وعبد الحليم حافظ في نفس الحفلة».

لحن بليغ حمدي العديد من الأعمال والأغاني لعفاف راضي، منها «أم الشهداء، والفرحة جاية، وعشاق الليل، وواقفة السمرة ليالي، والمواويل، وبالأحضان خدينا، وليالى المسا، وقضينا الليالي، وجرحتنى عيونه السودا، وعطاشى، ويمكن على بالي، والمواني».