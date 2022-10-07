في ذكرى ميلاده.. حكاية تسجيل بليغ حمدي أغنية «بسم الله» بصوت عمال الإذاعة

وصف الباحث والمؤرخ محمد شوقي، الموسيقار بليغ حمدي، الذي يتزامن اليوم مع ذكرى ميلاده، بعبقري الموسيقى العربية، قائلًا إن ما يؤكد هذا اللقب ما قدمه من إبداعات فنية خاصة الوطنية.

تسجيل «بسم الله.. الله أكبر» بصوت العمال

وأضاف «شوقي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة extra news، أنه بعد الإعلان عن انتصار حرب أكتوبر المجيدة بدقائق معدودة، توجه الموسيقار بليغ حمدي مع الفنانة الكبيرة وردة، والشاعر عبدالرحيم منصور إلى مبنى الإذاعة لتسجيل أغنية «بسم الله.. الله أكبر»، التي لم يجد وقتها كورال محترف لغنائها، فاستعان بعمال الإذاعة فكانوا هم الكورال في البداية، ثم أعاد تسجيلها بعد ذلك بكورال محترف.

الجنود رددوا أغنية «على الربابة»

ولفت إلى أنه جرى كتابة وتأليف وتلحين وتسجيل أغنيتي «بسم الله.. الله أكبر» و«على الربابة» في نفس اليوم، فالموسيقار بليغ حمدي مختلفًا، ولقبته كوكب الشرق أم كلثوم «راكبه جن موسيقى»، لافتًا إلى أن حماسه من نصر أكتوبر نُقل في هاتين الأغنيتين، وهما من أعظم أغاني حرب أكتوبر، مردفًا: «كان جنودنا في الجبهة بيغنوها».

وأشار إلى أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كرم بليغ حمدي بسبب هاتين الأغنيتين، ويعدا أهم أغنيتين وطنيتين، والكثيرون يعيشوا أجواء حرب أكتوبر عند سماعهم مثل تلك الأغاني.