نصر محروس: الموسيقار الراحل بليغ حمدي دعمني.. وسأقدم صوتا جديدا قريبا

قال المنتج الفني نصر محروس مالك شركة فري ميوزك، إنه قَضى 33 سنة في الكفاح والإبداع والصناعة والنجاح ولحظات من اليأس، مؤكدًا أن كل النجاحات التي حققها عبر كل تلك السنوات ترجع إلى فضل الله.

وأضاف «محروس» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى عمار، مقدم برنامج «ملعب الفن»، ورئيس تحرير «الوطن»، عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «الفضل لربنا في كل شيء وصلت إليه والحمد لله إن ربنا إدانا التعب ونقدر نكون موجودين وسط الناس».

وحول الملحن الموسيقي الراحل بليغ حمدي، فقد أكد أنه دعمه في بداية مشواره الفني: «وقف في ضهري، وكانت الرقابة عاوزة ترفع ألبوم ‎عاشق الساكس، وقتها كنت ماشي بعيط في الشارع، لكنه دعمني، وتقريبا الألبوم اشتغل في الكرة الأرضية كلها».

توقعت إن أول ألبوم لتامر وشيرين ينافس عمرو دياب

وحول النجاح الساحق الذي حققه الألبوم المشترك بين تامر حسني وشيرين عبدالوهاب، قال: «توقعت إن أول ألبوم لتامر وشيرين ينافسوا عمرو دياب وكنت حاسس بيهم والشغل، لكن ساعات برضه في حاجات تانية إحساسي كسفني، أكيد مكنتش إيجابي دايما في وقعات اتعلمنا منها عشان منروحلهاش تاني».

وأكد، أنه مستمر في الإنتاج الفني: «هنفضل مكملين ونطلع نجمين وتلاتة نجوم، الفنان نبيل عامل حالة وبقى له جمهور، وهنقدم صوتا فنيا جديدا قريبا».