عقيد ألماني سابق: جودة الدفاع الجوي المصري فاجأت الإسرائيليين في حرب أكتوبر

قال العقيد رالف ثيلي، رئيس الجمعية العسكرية في برلين، إن السوفييت كانوا يدعمون مصر، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية دعمت إسرائيل، وكلتا الدولتان مثلتا دعما قويا، وعندما أفكر في تجربة خاصة بعد انتهاء الحرب الباردة أذكر أننا فوجئنا في الغرب بمدى تميز هذه المعدات الشرقية، كنا نتوقع دائما أن يكون الكم كبيرا لكن ليس بالجودة المطلوبة، لكن كان جليا أن مخزون السلاح الشرقي أو السوفيتي كان عاليا، والسوفييت تشاركوها مع مصر.

وأضاف ثيلي، خلال الفيلم الوثائقي «أكتوبر في عيون العالم»، المذاع على قناة الوثائقية، ويقدمه الإعلامي أحمد الدريني، أنه لا بد أن الرئيس السادات كان على علم بهذا، وأنه كان في أمس الحاجة إلى التميز في الدفاع الجوي، لأن التفوق الجوي لإسرائيل يمكنه أن يقضي على أي تقدم للجيش المصري، وإذا لم نتمكن من حل مشكلة الدفاع الجوي فلم يكن هناك أي وسيلة لشن الحرب.

وأوضح أن العنصر الرئيسي في الحرب كان المفاجأة، ولهذا يمكنك رؤية ذلك لاحقا في الحرب، إذ بعد انتهاء عنصر المفاجأة أصبح تحقيق النجاح أمرا أكثر صعوبة، والشيء الآخر وهو مثير للاهتمام ما نراه اليوم في حرب أوكرانيا، وهو أنه إذا كان لديك دفاع جوي مميز فمن الصعب على المهاجم أن ينجح.

ولفت إلى أنه عندما تنظر إلى الأيام الأولى من الحرب تجد أن جودة وكثافة الدفاع الجوي على الجانب المصري فاجأت الإسرائيليين، فهم لم يتوقعوا هذا القدر من المهارة والفاعلية، ولهذا كان عليهم أن يبتكروا خططا جديدة ومستحدثة للتغلب على هذه المشكلة.