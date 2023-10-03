فريد زهران: أنا مش إخواني ولا داخل مسرحية

قال فريد زهران المرشح الرئاسي المحتمل، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه حصل على 28 تزكية من مجلس النواب المصري، مشيرا إلى أن التزكيات لا تقتصر على حزب المصري الديمقراطي فقط، وإنما تضمنت عددا من الأحزاب الأخرى الصديقة وبعض المستقلين.

وأضاف مرشح الرئاسة المحتمل فريد زهران في تصريح لـ«الوطن» أن الحملة الانتخابية تتكون من أشرف حلمي كمدير لها، و3 متحدثين هم: خالد داود، أميرة صابر، وأحمد أبو الوفا.

وأكد زهران أن الأصل في الأحزاب السياسية هو خوض الاستحقاقات الدستورية، لذلك فقرار الحزب منطقي، مشيرا إلى أن الأهداف الأساسية لأي حزب سياسي في العالم هي الوصول للسلطة.

وطالب زهران مؤسسات الدولة بضرورة التزام الحياد في هذه الانتخابات وصولا لرئيس ونظام جديد واستعادة تحالف 30 يونيو وتعاون مثمر وبناء بين دوائر النظام والمعارضة.

وتابع: «نحن بحاجة للعقل والحكمة داخل النظام، وأنا مش بمثل مشروع إخواني ولا داخل مسرحية ومشروعي ليس صدامي صفري».