المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران يجري الكشف الطبي قبل الترشح للانتخابات

أجرى المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم، الكشف الطبي بمستشفى معهد ناصر، استكمالًا لإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وسوف يستكمل الكشف الطبي يوم السبت المقبل.

وكانت أوضحت منى الشماخ المتحدث باسم حزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن رئيس الحزب يجري فحصا كاملا، للتأكد من سلامته البدنية، كأحد شروط الترشح للرئاسة، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يستكمل الدكتور فريد الكشف الطبي، يوم السبت المقبل، على أن يرفق التقرير الطبي ضمن أوراق ترشحه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التي من المقرر أن تبدأ غدا الخميس تلقي طلبات الترشح من الراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية 2024.