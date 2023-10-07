أحمد نوار: الجندي المصري ظُلم بعد 1976 والدليل انتصارنا في كل المواجهات التالية

قال الدكتور أحمد نوار، الفنان التشكيلي، إن رؤيته عن حرب 67 هي «أننا لم نقاتل، ولم يحدث قتال، بدليل أن الجيش المصري في جميع المعارك انتصر في كل المواجهات».

نوار: الجندي المصري بعد 67 ظُلم

وأضاف «نوار»، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج «الشاهد»، والمُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»: «رأيت الجندي المصري بعد 67 ظلم، وبداخله تكمن إرادة قوية نتيجة مصريته وحضارته، وهو إنسان له تراكم حضاري، فرسمت لوحة للجندي المصري له وجه وعيون في جميع الاتجاهات، وهي مرتبطة بأسلحة متجهة في جميع الاتجاهات فيها إرادة وقوة واستعداد وترقب وآمال».

لوحة المقاتل المصري

وتابع الفنان التشكيلي: «لوحة المقاتل المصري أبيض وأسود مقاسها 60*60، لكنها كانت معبرة جدًا عن رؤيتي بأننا لم نحارب».