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أستاذ تاريخ معاصر: اكتشاف وثائق عن حرب أكتوبر يحتاج إلى عمل بحثي جاد

كتب:

مريم جاد
06:15 م | الجمعة 06 أكتوبر 2023
 أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر

 أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر

قال الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، إن ملحمة أكتوبر تحدث عنها العالم كله من مؤرخين وعسكريين تناولوا الكثير من الجهات عن الحرب وانتصارنا ومنها الكتب والإصدارات العالمية التي كانت لصالحنا.

كتب تؤرخ لحرب أكتوبر

وأضاف «شقرة»، خلال حوارة عبر شاشة «دي إم سي»، أن هناك كتبًا عديدة أرخت لحرب 1973 والصراع العربي الإسرائيلي، وهناك المعاهد العسكرية التي تقوم بتدريس نتائج حرب أكتوبر والتوصيات التي أُخذت من حرب 73 وتبين أن الرهان ليس على الكم وعدد الأسلحة ولكن على الكيف وعلى الجندي المصرى وقوته، لافتا إلى أننا كمؤرخين مصريين لدينا العديد من الدراسات والمجلدات المهمة عن حرب أكتوبر؛ ولكن ينقصها وثائق مهمة وأحداث أكثر بالحرب.

وتابع: أننا نحتاج إلى وثائق يوميات الحرب والوثائق العسكرية حتى لا نحتاج إلى البحث بالصحف والمجلدات الأمريكية والأجنبية، مشيرًا إلى أن المذكرات السياسية والمجلدات التي نشرت ليست تاريخًا بل مادة خام نحتاج إلى العمل بجدية عليها واستخراج وثائق ومذكرات وأحداث أكثر عن حرب أكتوبر لأن هناك مجلدات وصحف يمكن أن يكون بها بعض التزييف والمبالغة.  

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