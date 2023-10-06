العقيد رالف ثيلي: انضباط جنود القوات المسلحة أحد عوامل النصر في حرب أكتوبر

قال العقيد رالف ثيلي، رئيس الجمعية العسكرية في برلين، إن الفضاء لم يكن أحد عناصر حرب أكتوبر، كما لم يكن هناك طائرات مسيرة وقتها، ومن ثم كان يجب الحد من القدرة الجوية الإسرائيلية في حرب أكتوبر لدعم المعركة البرية على نحو مباشر، وتلك كانت المفاجئة للإسرائيليين، وجزء منها أيضا أن المصريين كانوا يقولون دائما إن المعدات الروسية رديئة وسيئة، ومن ثم لم تدرك إسرائيل مدى جودة تلك المعدات فعليا قبل المعركة وتحتم عليها معرفة ذلك أثناء القتال.

وأضاف «ثيلي» خلال الفيلم الوثائقي «أكتوبر في عيون العالم»، المذاع على قناة الوثائقية، ويقدمه الإعلامي أحمد الدريني، أن خطة الخداع المصريين تحققت مع التفكير الكثير بشكل مسبق، وهذا الأمر يحتاج إلى استراتيجية فاعلة، ولتنفيذها لابد من تدريب الأفراد، وأن تكون محظوظا، لأن الواقع يختلف عن الخطط ولذلك في هذه الحالة اقترحوا أنهم سيقومون بالتدريب وسيسرحون الجنود.

انضباط جنود القوات المسلحة

وأوضح أن هؤلاء الجنود لم يعودوا في الليل، ورأى الإسرائيليون أن هؤلاء الجنود قد غادروا، ولكن عادوا مجددا وكذلك المعدات التي أوحت مصر بأنها ليست على المستوى المطلوب، لكن في الواقع كانت جيدة للغاية، وقد تدرب الجنود عليها جيدا.

ولفت أن العنصر الآخر يتمثل في الانضباط، فالجنود غير المنضبطين ليسوا ذي فائدة، لأن عليك الوثوق بأنهم سيكونون حيث ينبغي أن يكونوا وفي الوقت المطلوب، وهذا لا يحدث تلقائيا ولكن لابد من التدريب المستمر .