قائد سابق بالجيش الإيطالي: المهندسون المصريون صنعوا فارقًا في حرب أكتوبر

قال الفريق جورجيو باتيستي، رئيس غرفة العمليات العسكرية في الجيش الإيطالي سابقًا، إن تقدم آلاف الجنود المصريين بمئات الدبابات خلال 6 ساعات إلى الضفة الشرقية لقناة السويس في سيناء، وعلى التوازي على طول خط برليف كان حدثًا صادمًا، معقبا: « ما قام به المهندسون المصريون صنع الفارق».

استراتيجية المهندسين المصريين لتدمير خط العدو

وأضاف باتيستي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الدريني، في سلسلة الحوارات الخاصة التي تتزامن هذا العام مع اليوبيل الذهبي لحرب السادس من أكتوبر 1973، المذاع على شاشة قنوات «DMC»، أن الجيش المصري وخاصًة المهندسين المصريين، عملوا بشكل مسبق وتتدربوا وأعدوا الكباري المتنقلة، واستخدموا المضخات المائية لتمكنهم من فتح 10 ثغرات في الساتر الرملي، وكان الساتر يرتفع عن سطح الأرض 30 أو 40 مترًا، وعمقه 10 أمتار، وفتح الجنود المصريين ثغرات في الساتر يبلغ ارتفاعها من 4 إلى 5 أمتار، ليساعد في مرور الدبابات.

وتابع بأنهم قد بدأوا العمل في مجموعات صغيرة لتنفيذ هجمات خلف خطوط العدو، وإحداث فوضى على مقرات القيادة والقواعد والإدارية، وهجمات على مستوى الذخيرة.