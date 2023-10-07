وقوع انفجار بمنطقة بولتافا شمال شرقي أوكرانيا

نقلت وسائل إعلام أوكرانية، عن سكان محليين، فجر اليوم السبت، وقوع انفجار في ميرجورود بمنطقة بولتافا الواقعة شمال شرقي البلاد، فيما أعلنت السلطات حالة تأهب للتحذير من غارات جوية في المنطقة.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأوكرانية، عن حالة تأهب للتحذير من غارات جوية في 4 مناطق: «خاركيف- بولتافا- تشيرنيهيف- سومي»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبها، قالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عبر «تليجرم»، إنه يمكن أن تصبح مرشحا لـ«الاتحاد الأوروبي» إذا حظيت بقبول في مجال كراهية روسيا.

وجاءت كلمات زاخاروفا، ردا على تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية في إسبانيا، أن عضوية الاتحاد تُمنح على أساس مزايا الدول المرشحة.