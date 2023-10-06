أوكرانيا تعلن حالة التأهب للتحذير من غارات جوية على عدة مناطق

أعلنت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم الجمعة، حالة تأهب للتحذير من غارات جوية في مناطق «كيروفوجراد - أوديسا - تشيركاسي - فينيتسا - بولتافا - خميلنيتسكي - تشيرنيفتسي»، وفي الجزء الخاضع لسيطرة «كييف» في «مقاطعة خيرسون».

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة تأهب للتحذير من غارات جوية في دنيبروبيتروفسك وميكولاييف، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكان المتحدث باسم التجنيد العسكري في بولتافا الأوكرانية، رومان إستومين، أشار في وقت سابق، إلى أن كل رجل يجب أن يدرك بأنه من المرجح أن يقاتل، وفقا لما ذكرته صحيفة «سترانا.أو» الأوكرانية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في وقت مبكر من اليوم الجمعة، تدمير أنظمة الدفاع الجوي،6 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بيلجورود الواقعة جنوب غربي البلاد، على الحدود مع أوكرانيا.

من جانبه، قال حاكم المقاطعة الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، إن أنظمة الدفاع الجوي، أسقطت 6 مسيرات أوكرانية فوق بيلجورود، مشيرا عبر «تليجرام»، إلى عدم وقوع إصابات.