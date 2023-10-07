دوي انفجارات في أوديسا جنوبي أوكرانيا

ذكرت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، فجر اليوم السبت، أن دوي انفجارات هزت منطقة أوديسا، الواقعة جنوب أوكرانيا على ساحل البحر الأسود، ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل.

ومساء أمس الجمعة، أعلن ميخائيل رازفوجاييف، حاكم مدينة سيفاستوبول بـ«شبه جزيرة القرم»، تشغيل أنظمة الدفاع الجوي في المدينة، مشيرا عبر «تليجرام»، إلى صد هجوم جوي من البحر، وفقا لما ذكره وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

تدمير زورق صاروخي صغير تابع لأسطول «البحر الأسود»

ومساء أمس الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير زورق صاروخي صغير تابع لأسطول «البحر الأسود»، طائرة مسيرة على بعد 10 كيلومترات قبالة سواحل «شبه جزيرة القرم»، مشيرة في بيان، إلى التصدي محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم، وصفته بـ«الإرهابي» باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا.

وكانت صحيفة «بوليتيكو» الامريكية، قالت في وقت سابق، إن السناتور الأمريكي كريس فان هولين، اقترح في إحاطة مغلقة في «مجلس الشيوخ»، عقدها ممثلو وزارة الدفاع «البنتاجون»، تزويد بولندا بأنظمة دفاع صاروخي إسرائيلية الصنع من طراز «القبة الحديدية» مقابل نقل أنظمة الدفاع الجوي «باتريوت» إلى أوكرانيا.

بدوره، قال سفير روسيا لدى «واشنطن» أناتولي أنطونوف، اليوم السبت، إنه تم طرد دبلوماسيين روسيين دون أي تفسير، مبررا ذلك بأن وزارة الخارجية الأمريكية تنتقم بشكل مبتذل بإجراء تصادمي آخر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.