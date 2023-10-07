بعربة مفعمة بالألوان.. «فيرونيكا» شابة لبنانية تنشر البهجة ببيع الخضار

فتاة عشرينية مفعمة بالحيوية والطاقة الإيجابية، تتنقل بخفة كبيرة وسط أرجاء عربتها الملونة، التي نشرت حالة من البهجة وسط شوارع لبنان، من أجل بيع الخضار والفاكهة بأنواعهما المختلفة، الأمر الذي دفع الناس للتوافد عليها، فرحة منهم ببهجتها التي سيطرت على الجميع، وذلك حسب ما أوضحه أحد عملائها خلال حديثه لشبكة «سي إن إن» بالعربية.

على الرغم من صغر سنها إلا أن فيرونيكا نمر، قررت أن تغادر وطنها إلى رومانيا، بعد أن حصلت على الإجازة من دراسة إدارة الأعمال، لكن الغربة لم تعجبها ولم تتأقلم وسط الآخرين، فقررت العودة إلى وطنها، وتبدأ رحلتها في البحث عن مهنة تحبها.

بائعة خضار متجولة

قررت صاحبة الـ23 عاما، أن تتمرد على واقعها الاقتصادي وبدأت في مهنتها كبائعة خضار متجولة، تجوب المناطق اللبنانية المختلفة لكسب لقمة عيشها، وفق ما نشرته شبكة «سي إن إن»، مشيرة إلى أنها قررت تأسيس عملها الخاص، واشترت سيارة وحولتها إلى متجر متنقل لبيع الخضار والفواكه.

عودة فيرونيكا من رومانيا

وقالت فيرونيكا: «بعد ما سافرت رومانيا محستش إني مرتاحه هناك ومكملتش كام يوم ورجعت وانا سعيدة جدا عشان كدا قررت إني اعمل مشروع خاص بيا لبيع الخضار والفواكه»، موضحة أن الجميع شعر بالألفة معها وأحبت البيع على عربتها المفعمة بالألوان، إذ يعد مشروعها مصدرًا للطاقة الإيجابية في المناطق التي تجوبها لبيع الخضار.