إصابة بائعي خضار في تصادم سيارة ربع نقل وتروسيكل بالدقهلية

أصيب شخصان يعملان في بيع الخضراوات، بإصابات خطيرة في حادث تصادم تروسيكل وسيارة ربع نقل على طريق المطرية بمحافظة الدقهلية، وتم نقلهما إلى مستشفى المطرية المركزي لمحاولة إسعافهم وتلقي العلاج اللازم، وجرى تحويلهم لمستشفى المنزلة العام لاستكمال العلاج.

حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ربع نقل

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز المطرية، يفيد إصابة اثنين من بائعي الخضار إثر تعرضهم لحادث اصطدام التروسيكل الخاص بهم مع سيارة ربع نقل على طريق المطرية، وتم نقلهم إلى مستشفى المطرية المركزي لمحاولة إسعافهم.

الحالة الصحية للمصابين في حادث المطرية

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين إصابة محمد المكاوي منصور، 22 عاما، بكدمات متفرقة في الجسم واشتباه ارتجاج بالمخ، ووليد عبد العال، 27 عاما، مصاب باشتباه كسور في عظمة الفخد وعظمة الساق اليمنى، واشتباه ارتجاج في المخ، وجرى تحويلهما إلى مستشفى المنزلة العام لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لمحاولة إسعافهما، وتم نقلهما إلى مستشفى المطرية المركزي لإسعافهما، وحرر محضر بالواقعة، وجار عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.