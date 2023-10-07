أحمد نوار يكشف عن حيل الخداع والتمويه مع العدو الإسرائيلي في حرب الاستنزاف

قال الدكتور أحمد نوار، فنان تشكيلي وقناص بحرب الاستنزاف، إن العدو الإسرائيلي كان قادرا على أعمال التمويه والخداع الشديد، لكن ما أفاده هو دراسته للفن التي عملته كيف يحد ظل العدو ويعرف أين يختبئ.

وأضاف «نوار»، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، على شاشة قناة «إكسترا نيوز»: «عندما بدأت أكتشف موقع القناصة الإسرائيليين كانوا يغيرون من مواقعهم، ولكن التليسكوب كان يظهر لي موقعهم، وكنت أقوم بضرب أحدهم تحت الشباك، وبعد ذلك قاموا بتمويه، وأحضروا البراميل مع خشب وحديد لتمويه الدشمة على خط بارليف، والعدو كان قادرًا على أعمال التمويه والخداع الشديد».

حرص القناص بعمليات التمويه

وتابع الفنان التشكيلي وقناص حرب الاستنزاف: «القناص حريص جدًا في عملية التمويه وأن يكون في مكان آمن، والعدو كان قادرا على أعمال التمويه والخداع الشديد، القناص يعمل علي أهداف مختلفة، وقنص القناص الإسرائيلي كان صدفة، وبخبرتي في الفن وطبيعة عملي في الفن التشكيلي ساعدتني كثيرًا في تحديد أنماط العدو وأشكاله، ونظرًا لاهتمامي بالقنص كنت أفصص موقع الدفرسوار والدشم بالملي، خبرتي الفنية كشفت لي أهداف العدو بسهولة وعمق».