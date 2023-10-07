قناص بحرب الاستنزاف: القيادة طعّمت الجيش بمؤهلات عليا لاستيعاب التكنولوجيا الحديثة

قال الدكتور أحمد نوار، فنان تشكيلي وقناص بحرب الاستنزاف، إنه كان لابد من تطعيم الجيش بالمؤهلات العليا خلال حرب الاستنزاف، لافتًا إلى أنه كان قرارا سياديا في غاية الأهمية، إذ كان لدى المؤهلات العليا سرعة الاستجابة في عملية استيعاب التكنولوجيا الحديثة، وهو ما يعتبر إضافة نوعية للجيش.

نوار: المؤهلات العليا بالجيش استطاعوا فهم الأسلحة الجديدة بسرعة

وأضاف «نوار»، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن المؤهلات العليا في الجيش استطاعوا أن يتفهموا الأسلحة الجديدة بسرعة ويستخدمونها، لافتا إلى أنه خلال الفترة من 1968 حتى 1970 تم تنفيذ الآلاف من العمليات الفدائية داخل سيناء خلف خطوط العدو، وكانت كلها ناجحة.

بناء الثقة لدى الجنود

وأكد الفنان التشكيلي وقناص حرب الاستنزاف، أنَّ نجاح هذه العمليات كان له دور كبير جدًا في بناء الثقة لدى جنود القوات المسلحة والجيش المصري.