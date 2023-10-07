هزة أرضية بقوة 2.2 درجة تضرب اليونان

ضربت هزة أرضية بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر، اليونان، على عمق 6 كيلومترات، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت اليونان على مسافة 81 كيلومترا شرق باتراس غرب العاصمة «أثينا».

وأشار مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أيضا إلى وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت اليونان على مسافة 22 كيلومترا بين الشمال والشمال الغربي من مدينة كياتو.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن عمق الهزة الأرضية بلغ 5 كيلومترات، مضيفا إن البؤرة وقعت على مسافة 128 كيلومترا بين الغرب والجنوب الغربي من مدينة لاريسا شمال وسط البلاد.