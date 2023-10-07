عمدة العاصمة الروسية: إسقاط مُسيرة كانت تستهدف موسكو

أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، إسقاط مسيرة في منطقة إيسترا الحضرية، حيث كانت تحلق باتجاه العاصمة الروسية، مشيرا عبر «تليجرم»، إلى عدم وقوع أضرار أو إصابات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، مُسيرة أوكرانية على بعد 10 كيلومترات من الساحل الجنوبي الغربي لشبه جزيرة القرم، وفقا لما اعلنته وزارة الدفاع الروسية.

سلوفاكيا توقف مساعدات إضافية لأوكرانيا

من جانبها، أعلنت الحكومة المؤقتة في سلوفاكيا وقف المساعدات العسكرية الإضافية لأوكرانيا، وفقا لما ذكرته صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية.

سياسيا، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن «غباء» خليفته جو بايدن ورئيس البلاد الأسبق باراك أوباما هو وحده الذي دفع روسيا والصين نحو التقارب، متسائلا: «لماذا لم يكن من الممكن أن تحدث الأزمة الأوكرانية في عهدي؟».

وأضاف ترامب في مقابلة صحفية، أن مسار بايدن العنيد لتحقيق النصر الكامل على روسيا يمكن أن يتحول إلى حرب عالمية ثالثة.