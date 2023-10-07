اعرف إجراءات الحصول على معاش «تكافل وكرامة» بعد الزيادة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يوم السبت 16 من شهر سبتمبر الماضي، خلال زيارته لقرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف، بزيادة الفئات المالية الممنوحة لمستفيدي برنامج الدعم النقدي بنسبة 15%، وعلى أن يتم تطبيق هذا التوجيه في أكتوبر الجاري، بالإضافة إلى أنه وضح حزمة من الحماية الاجتماعية، كان منها صرف علاوة استثنائية لأصحاب ومستفيدي المعاشات 600 جنيه بدلا من 300.

وتصرف وزارة التضامن الاجتماعي، معاش برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، موافق يوم 15 في كل شهر، لـ 5.2 مليون أسرة بواقع 22 مليون مواطن، موضحة في بيان لها، أن معاش شهر أكتوبر سيتضمن الزيادات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إجراءات الاشتراك ببرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، إجراءات الاشتراك للحصول على معاش برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة.

- التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة.

- صور بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة للأفراد أقل من 18 سنه.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

- صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.