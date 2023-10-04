إنجازات 10 سنوات.. «التضامن» تستعرض حصاد برنامج «قادرون باختلاف»

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي بذلتها على مدار 10 سنوات، في ملف «قادرون باختلاف»، والذي يهتم بكافة التفاصيل والخدمات الخاصة بالأشخاص ذوي الهمم، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتعددت إنجازات وزارة التضامن الاجتماعي بين مراكز تأهيل وعلاج طبيعي ودفع مصروفات وتوفير أطراف صناعية، وفي السطور التالية نبرز حصاد «قادرون باختلاف» في 10 سنوات كالتالي:

حصاد برنامج «قادرون باختلاف» خلال 10 سنوات

- 132 مركز تأهيل وعلاج طبيعي وتخاطب وعلاج حسي وحركي تستهدف 320 ألف مواطن من ذوي الهمم.

- 235 ألف طرف صناعي مساعدة منذ عام 2014 حتى 2023.

- توفير مترجمي إشارة للطلاب الصم.

- دفع المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات المكفوفين، وشمول الإعاقات الأخرى بدءًا من عام 2021، وذلك تحت مظلة تكافؤ الفرص التعليمية.

- 8 مليارات جنيه سنويًا قيمة الدعم النقدي المقدم للأشخاص ذوي الهمم.

- 35 محطة مترو و15 قطارًا بالتعاون مع وزارة النقل.

- مليون ونصف بطاقة خدمات متكاملة جرى استخراجها للأشخاص ذوي الهمم.

- إطلاق المرحلة الثالثة من منظومة الخدمات المتكاملة تحت عنوان «هنوصلك».

- تستهدف المرحلة الثالثة من منظومة الخدمات المتكاملة تحت عنوان «هنوصلك»، استخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة جديدة.

- يشارك في المرحلة الثالثة من منظومة الخدمات المتكاملة تحت عنوان «هنوصلك»، 15 ألف متطوع.

- تضم المرحلة الثالثة من منظومة الخدمات المتكاملة لأول مرة، مكاتب التأهيل المتنقلة.

- تستهدف المرحلة الثالثة من منظومة الخدمات المتكاملة تحت عنوان «هنوصلك»، كافة الإعاقات بالغة الشدة والشديدة.

- تستهدف المرحلة الثالثة من المنظومة أيضا تيسير تسجيل باقي أنواع الإعاقات المتوسطة والبسيطة، لدى موقع وزارة الصحة والسكان، مع تحمل تكاليف الكشف الوظيفي عن الإعاقات بالغة الشدة والشديدة.