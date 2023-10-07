لقاء ميداني للفنانين في بورسعيد استعدادا لصالون الشباب 2024

ينظم قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، لقاءً ميدانيا بقصر ثقافة بورسعيد، استعدادا لصالون الشباب في دورته الـ34 والمقرر عقدها في قصر الفنون بساحة دار الأوبرا، في 4 يناير 2024.

لقاء ميداني للفنانين في قصر ثقافة بورسعيد

ومن المقرر أن يُعقد اللقاء الميداني غدا الأحد الساعة 12 ظهرا في قصر ثقافة بورسعيد، ولقاء من أجل شباب مدن القناة للتوعية بأهمية المشاركة والتعريف بشروط ومعايير القبول بصالون الشباب، واستقبال كل الأسئلة والاستفسارات من شباب الفنانين بخصوص الحدث والفن بوجه عام.

ويتضمن اللقاء حوارا مفتوحا مع الفنان التشكيلي إبراهيم خطاب، ويدير اللقاء القومسسير الفني للصالون محمود حمدي.

الدورة الـ34 من صالون الشباب

وتحمل الدورة الـ34 من صالون الشباب عنوان «من أجل فن ينمو» وتتضمن مجالات المشاركة مختلف الفنون التصوير، والنحت، والرسم، والخزف، والجرافيك، والتجهيز، والفنون الرقمية (تصوير فوتوغرافي- كمبيوتر جرافيك)، والميديا (فيديو أرت - الفنون التفاعيلية).

وتقدم الدورة مجموعة من الجوائز، وتبلغ الجائزة الكبرى 50 ألف جنيه، إضافة إلى 8 جوائز أخرى، قيمة كل منها 30 ألف جنيه في مختلف مجالات الفنون، و3 جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة 10 آلاف جنيه.