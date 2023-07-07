إقبال كبير من المواطنين والمحافظات المختلفة على جبال الملح ببورسعيد

شهدت مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد اليوم الجمعة، إقبال المئات من الزائرين من أبناء المدينة والمحافظات الأخرى، لزيارة العديد من المعالم السياحية والتاريخية وعلى رأسها جبال الملح بشركة النصر للملاحات التي اكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأول الأماكن السياحية التي يزورها القادمين للمدينة التي أصبحت من أفضل الأماكن السياحية ببورسعيد مؤخراً.

إقبال على الأماكن السياحية ببورسعيد

قالت محافظة بورسعيد، في بيان صحفي، إن هناك إقبالا على ركوب المعدية والتقاط الصور التذكارية أمام قبة هيئة قناة السويس التاريخية وزيارة المجمع الإسلامي ومسجد بورفؤاد الكبير، وفيلا الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ونادي بورفؤاد الرياضي والذي يعد أقدم نادي تم إنشاؤه بمصر ومشاهدة فيلات هيئة قناة السويس التاريخية والتي تمتاز بالطراز الفرنسي الفريد، وميدان الملك فؤاد ومحكمة المختلط التاريخية، والتجول في شوارع المدينة وسط المسطحات الخضراء.

قضاء عطلة نهاية الأسبوع علي شواطئ بورسعيد

وأقبل عدد كبير من المصطافين من أبناء محافظة بورسعيد والمحافظات المجاورة على شواطئ بورسعيد لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

إلى جانب انتشار المنقذين والبالغ عددهم 4 منقذين بطول الشاطئ تحسباً لأي حالات غرق بالإضافة إلى تحذير المواطنين من عدم تجاوز خط الأمان والدخول لعمق البحر إلى جانب توعية المصطافين بضرورة الالتزام بالقواعد وتعليمات المنقذين.