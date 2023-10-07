10 أحداث عالمية آخر 24 ساعة.. هجمات إلكترونية في إسبانيا وغزو «البق» لفرنسا

شهد عدد من الدول حول العالم خلال الساعات الـ24 الماضية، 10 أحداث كان من أهمها، حل رئيس ساحل العاج، الحكومة في البلاد، وتعرض مواقع إلكترونية عدة تابعة لمؤسسات عامة إسبانية لهجمات سيبرانية.

أصدر رئيس ساحل العاج، الحسن واتارا، مرسوما، بإقالة رئيس الوزراء باتريك أتشي وحل الحكومة، في تعديل وزاري كبير بالدولة، فيما سيواصل المسؤولون المنتهية ولايتهم مهامهم حتى يتم تشكيل حكومة جديدة في وقت لاحق من الشهر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

مواقع وزارات إسبانية غير متاحة

في إسبانيا، تعرضت مواقع إلكترونية عدة تابعة لمؤسسات عامة إسبانية لهجمات إلكترونية تزامنا مع استضافة مدينة غرناطة الواقعة جنوب إسبانيا، قمة غير رسمية لـ«مجلس أوروبا»، فيما ذكرت وسائل إعلام إسبانية، إن مواقع إلكترونية للعديد من الوزارات الإسبانية، ومواقع بلدية غرناطة ومؤسسات محلية أخرى، أصبحت غير متاحة.

بدوره، فاز ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس الأول «85 عاما» في دعوى قضائية أقيمت ضده في لندن من سيدة الأعمال الدنماركية كورينا لارسن التي طالبت بتعويض قدره 153 مليون دولار بعد تعرضها لمضايقات وتجسس منه بعد انفصالهما.

في فرنسا، كشف مرصد الأخلاقيات العامة، أن ميزانية الرئاسة خرجت عن مسارها بطريقة غير مسبوقة، في العام الجاري 2023، بسبب نفقات مرتبطة بالسفر، فيما أشار رئيس المرصد رونيه دوزيير، في مذكرة، إلى وصول الموازنة التي تم التصويت عليها لعام 2023 إلى 114.4 مليون يورو.

ميزانية الرئاسة الفرنسية قد تصل إلى ما بين 123 و127 مليون يورو

وأضاف دوزيير، أن الموازنة، قد تصل فعليا إلى ما بين 123 و127 مليون يورو، وأوضح رئيس المرصد، أن النفقات زادت بين 12 و15%. وأكد أن نفقات السفر هي العالية جدا وتصل إلى 23 مليون يورو بدلا من 16 مليونا المقررة.

وفي سياق آمة «حشرة البق» التي تعاني منها فرنسا، أعلن وزير التعليم الفرنسي جابرييل أتال، اضطرار السلطات إلى إغلاق 7 مدارس بسبب انتشار الحشرة، مضيفا لقناة «فرانس 5» التلفزيونية، إن السلطات رصد الحشرة على مستويات مختلفة في 17 مؤسسة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ضبطيات في المغرب

في المغرب، صادرت عناصر الجمارك العاملة بمعبر «باب سبتة» بالتعاون مع عناصر الأمن الوطني، 39.4 كيلوجرام من «مخدر الشيرا»، فيما احالت السلطات سائق السيارة «تحمل لوحات ترقيم فرنسية» الحامل للجنسية البلغارية إلى الشرطة القضائية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، حذرت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، في تدوينة نشرتها عبر حسابها على موقع إكس «تويتر سابقا»، من حساب على موقع التدوينات القصيرة موثق بعلامة حكومية ينتحل اسمها، وقالت إن الحساب الموثق باللون الرمادي وهمي ولا علاقة لها به.

حصول آدم قديروف نجل رئيس الشيشان على لقب «بطل الجمهورية»

وفي جمهورية الشيشان الروسية، أعلن وزير السياسة الوطنية والإعلام، أحمد دوداييف،عبر «تليجرام»، حصول آدم رمضانوفيتش قديروف «19»، نجل الرئيس رمضان قديروف على أعلى لقب في المنطقة «بطل الجمهورية»، فيما قال نائب مجلس الدوما آدم ديليمخانوف، إن آدم حقق نجاحا خاصا في الرياضة بعد تحقيقه عددا من الانتصارات المشرقة وغير المشروطة في بطولات الفنون القتالية المختلطة المرموقة.

وفي إطار أزمة الهجرة، قالت الحكومة الألمانية، إنها تعتزم وقف تمويل منظمات الإنقاذ الخيرية في البحر المتوسط بعد انتقادات إيطالية، فيما أشارت صحيفة «بيلد» الألمانية، إلى تخصيص مليوني يورو في 2023 دون ذكرها في ميزانية العام المقبل 2024.

وفي وقت سابق، أشارت وكالة «بلومبرج» الاقتصادية، إلى حدوث فضيحة دبلوماسية بين قادة الدول المشاركة خلال قمة «مجلس أوروبا» غير الرسمية في غرناطة الإسبانية، نتيجة الخلافات حول التعامل مع تدفق المهاجرين.

ووافق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة وزراء إيطالية جورجا ميلوني، على عقد لقاء غير مخطط مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك حول الهجرة، ما آثاراستياء رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، معتبرا أن ذلك يصرف الانتباه عن المناقشات التي يجريها، وألغى سانشيز مؤتمرا صحفيا كان مقررا مع سوناك.