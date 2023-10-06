الجالية المصرية في فرنسا تعلن تأييد المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي

أعلنت الجالية المصرية بفرنسا عن تنظيم وقفة احتفالية بالعاصمة الفرنسية باريس، أمام المعلم الأبرز في المدنية وهو برج إيفل، الأحد المقبل 8 أكتوبر، لإعلان تأييد ودعم المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وكذلك الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر العظيم.

زيان: خاطبنا الجهات الفرنسية للحصول على التصاريح اللازمة

من جهته قال محمد زيان، المسؤول الإعلامي لجمعية شباب مصر بفرنسا: «خاطبنا الجهات الفرنسية المختصة للحصول على التصاريح اللازمة بتنظيم وقفة للاحتفال بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر العظيم، وإعلان تأييد المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي ستعقد ديسمبر المقبل».

دعوة شباب الجالية المصرية بفرنسا للمشاركة

وأضاف زيان في بيان: «أطلقت شباب الجالية المصرية بفرنسا دعوة على صفحات التواصل الاجتماعي لعموم الجالية المصرية بالتواجد والحضور للاحتفال بالنصر وتأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي».

وأشار إلى أن نص الدعوة كان كالتالي: «إلى أبناء الجالية المصرية بفرنسا إلى كل الوطنيين والمخلصين لوطنهم الحبيب، ندعوكم للاحتفالية بنصر السادس من أكتوبر وتأييد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وستقام وقفة الاحتفال الأحد من الساعة 18:00 حتى الساعة 20:00، في Place de Trocadéro ميدان تروكاديرو، وتحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر».

الجالية المصرية بفرنسا حريصة على المشاركة في الأحداث الوطنية

يأتي ذلك في ظل اهتمام أبناء الجالية المصرية بفرنسا بما يجري في مصر من انتخابات رئاسية قادمة وتفاعلهم معها، بالتزامن مع الذكرى الخمسين لانتصار أكتوبر المجيد، إذ يحرص أبناء الجالية المصرية بفرنسا على مشاركة وطنهم في جميع أحداثه والوقوف بجوارها في كل مناسباتها.

أبو زيد: حررت توكيلا لـ«السيسي» دعما لمسيرة التقدم والاستقرار التي تشهدها مصر

وكان سامح أبوزيد، رئيس جمعية شباب مصر بفرنسا، حرر توكيلا بالقنصلية المصرية العامة بالعاصمة الفرنسية باريس، لتأييد المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي فيي انتخابات الرئاسة المقبلة.

وقال أبوزيد، إنه حرر توكيلا في القنصلية المصرية بباريس لإعلان دعم ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة التي تنعقد في شهر ديسمبر المقبل، دعما لمسيرة التقدم والاستقرار التي تشهدها مصر.