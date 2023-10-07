غلق 13 منشأة صحية في حملة على المراكز الطبية الخاصة بالمنوفية

أجرت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة المنوفية حملة على 213 منشأة طبية خاصة على مستوى المراكز، لمتابعة سير العمل بها وضبط المخالفات.

حملات مكثفة علي المنشآت الطبية الخاصة

وأشارت مديرية الصحة بالمنوفية، إلى أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تواجد 100 منشأة مطابقة، و77 منشأة تم إنذارها لتلافي السلبيات، وسيتم إعادة المرور عليها مرة أخرى بعد استيفاء المهلة، وغلق 13 منشآة، واستصدار قرار غلق لـ15 منشآة، وبلغ عدد المنشآت المخالفة لسياسات مكافحة العدوى 45 منشآة، و8 منشآت مخالفة لاشتراطات الترخيص، و26 منشأة غير مرخصة.

ووجهت إدارة العلاج الحر، القائمين على المستشفيات الصحية الخاصة نحو حوكمة البيانات، كما تم التأكد من انضباط سير العمل داخل المستشفيات وفقاً لجداول الطوارئ بين الأطقم الطبية، وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتأكد أيضا من التزام كافة المنشآت بمعايير مكافحة العدوى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد الأطقم الطبية على مدار الساعة خاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ.

الالتزام بمعايير مكافحة العدوى

وقالت الدكتورة شيرين مسعد، مدير العلاج الحر بالمنوفية، إن فريق عمل العلاج الحر يُهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والجودة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين نحو خدمات طبية تليق بالمواطنين.