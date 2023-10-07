«س وج».. كل ما تريد معرفته عن فتح باب تحويل الحجز لوحدات سكن كل المصريين

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن فتح باب التحويل لحجز شقق مبادرة سكن كل المصريين، بالمشروعات التي بها وحدات متوفرة، بشرط أن يكون المتقدم منطبقة عليه الشروط، ولا يسبق له تخصيص وحدات سكنية في الإعلان المتقدم عليه.

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية، س وج كل ما تريد معرفته عن فتح باب تحويل الحجز لوحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، بحسب بيان صادر من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

ما موعد فتح باب تحويل الحجز لوحدات سكن كل المصريين؟

قالت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنَّ موعد فتح باب التحويل لحجز وحدات سكن كل المصريين، سيبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر حتى الثلاثاء 24 أكتوبر.

ما هي المدن المتاح بها تحويل الحجز؟

عملية التحويل لحجز شقق سكن كل المصريين، متاح في بعض المدن وهي «أكتوبر - بني سويف - الغربية - المنوفية»، بشرط أن يكون تحويل الحجز في نفس المدنية وهذا بحسب الإعلان الـ 10، أما في الإعلان الـ 12 يمكن التحويل من مدينة إلى أخرى مجاورة كما هو الحال في مدينتي بسيون وسمنود بمحافظة الغربية يمكنهم التحويل إلى مدينة السادات بالمنوفية.

ما شروط تحويل الحجز لوحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين؟

- عدم استرداد مقدم جدية الحجز من الإعلان الأصلي.

- عدم تخصيص وحدة سكنية للعميل من قبل على نفس المشروع الأصلي المتقدم عليه.

- انطباق شروط الإعلان الأصلي على طلب العميل وقت التقديم.

- عدم سبق التحويل من المشروع الأصلي المتقدم عليه.

- أنه لا يحق العدول عن طلب التحويل بعد تقديمه حال توافر وحدات على المشروع الأصلي.

في حالة زيادة عدد المتقدمين لتحويل الحجز.. لمن تكون الأولوية؟

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه في حال زيادة أعداد المتقدمين الراغبين في تحويل الحجز، تكون الأولوية، بالترتيب الآتي:

- المتزوج ويعول ويشمل ذلك الأرمل والأرملة ويعول، والمطلق والمطلقة ويعول.

- الأولوية للأصغر سنا وهذا في حالة تساوي السن.

ما هي خطوات تحويل الحجز لوحدات سكن كل المصريين؟

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني https://cservices.shmff.gov.eg.

- الضغط على مركز خدمة المواطنين.

- الضغط على زر الطلبات ثم زر طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية.

- اختيار تحويل إلى مدينة أو مركز بنفس المحافظة أو تحويل إلى مدينة/ مركز بمحافظة مجاورة وذلك خلال فترة الإعلان.

ما هي رسوم جدية تحويل الحجز؟

على المواطن صاحب الطلب التوجه لأحد مكاتب البريد المميكن خلال فترة 15 يومًا من تاريخ نتيجة قبول طلب تحويل الحجز بالموقع الإلكتروني لسداد رسوم جدية التحويل 35 جنيهًا.