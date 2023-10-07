إزالة أجزاء آيلة للسقوط من عقارين في كوم الشقافة بالإسكندرية

أكدت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب بالإسكندرية، أن الأجهزة التنفيذية تواصل حملات إزالة الأجزاء المعلقة بالعقارات الآيلة للسقوط، والتي تمثل خطورة داهمة على المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة، في المناطق والأحياء التي يوجد بها عقارات قديمة، وبينها منطقة كوم الشقافة.

إزالة الخطورة الداهمة

وقالت رئيس حي غرب في تصريحات لـ«الوطن»، إنه بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بإزالة الأجزاء المعلقة والتي تشكل خطرا على حياة المواطنين الداهمة، نفذ حي غرب حملة تم خلالها إزالة خطورة داهمة بالعقاريين 11 و20 حارة عز كوم الشقافة، والصادر بشأنهما قرار من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحي.

تنفيذ قرارات الهدم

وأوضحت سحر شعبان أنه تم التنبيه على أصحاب العقارات الآيلة للسقوط والصادر لها قرارات هدم، بسرعة تنفيذ قرارات الهدم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتقاعسين عن تنفيذ القرارات لتعريضهم حياة المواطنين للخطر، وجارٍ استكمال الحملات بمختلف مناطق الحي.