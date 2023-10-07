الحماية المدنية تنقذ عددا من المواطنين تعطل بهم مصعد في الفيوم

دقائق قليلة مرت عليهم وكأنها سنوات، حُبست أنفاسهم، وظلوا يهدأون من روعهم ويدعون الله أن يخرجهم سالمين، بعد أن تعطل مصعد وهم بداخله، وتوقفه في مكان غير مخصص للخروج منه، وذلك داخل أحد الأبراج السكنية بشارع الدالي في حي الجون بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.

وعلى الفور، أسرعت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى مكان تعطل الأسانسير واحتجاز مواطنين بداخله لإنقاذهم.

بلاغ باحتجاز مواطنين داخل أسانسير

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ باحتجاز عدد من المواطنين داخل أسانسير في أحد الأبراج السكنية بشارع الدالي التابع لحي الجون بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم.

الحماية المدنية تنقذ المواطنين

وعلى الفور، أسرعت قوات ورجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمكنت من سحب الأسانسير وفتحه وإخراج المحتجزين بمهارة ودقة عالية وفي وقت سريع، دون أن يحدث إصابات لأي منهم، فيما قام الأهالي بتهدئة المواطنين بعد خروجهم لإصابتهم بحالة من الهلع إثر ما حدث.

وحُرر المحضر اللازم، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، فيما استدعى الأهالي فريق الصيانة لتصليح الأسانسير، لمنع تكرر الواقعة مجددًا.