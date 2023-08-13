إصابة 5 أشخاص في حادث سقوط أسانسير بالمنصورة

أصيب 5 أشخاص في مدينة المنصورة بالدقهلية، إثر سقوط أسانسير بهم ي أحد المستشفيات الخاصة بالمنصورة وجرى نقلهم إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، لتلقي العلاج، وجرى إحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

سقوط أسانسير في أحد المستشفيات الخاصة بالمنصورة

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بشخصين، وأسفر عن الحادث إصابة شخصين ونقلهما إلى المستشفى.

تفاصيل إصابة 5 أشخاص بسبب سقوط أسانسير بالمنصورة

وانتقل ضباط المباحث والشرطة إلى مكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين صحة الواقعة، حيث أصيب 5 أشخاص أثناء ركوبهم أسانسير مصعد كهربائي في إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة المنصورة وأدى إلى سقوطه مما أدى إلى إصابة كل من إبراهيم خالد رجب،74 عاما مقيم بلقاس، ومحمد أحمد عبد الفتاح، 5 سنوات، مقيم ببلقاس، أحمد عبد الفتاح عبد الباقي، 51 عاما، مقيم ببلقاس، سلمى محمد الدمرداش، 22 عاما، مقيمة بكفر الشيخ، ورفيدة إبراهيم خالد، 40 عاما، مقيمة ببلقاس، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج.

وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.