موعد ومكان جنازة الفنان محمد بطاوي بعد وفاته بأزمة قلبية

يترقب جمهور وعشاق المسرح، الإعلان عن موعد ومكان جنازة الفنان الشاب محمد بطاوي، الذي توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم بشكل مفاجئ، داخل أحد المستشفيات، إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة، الأمر الذي شكّل صدمة لكل المحيطين به.

موعد ومكان جنازة الفنان محمد بطاوي

وموعد ومكان جنازة الفنان محمد بطاوي ستكون عقب صلاة ظهر اليوم السبت، حيث تُؤدى صلاة الجنازة عليه داخل قريته بمحافظة الفيوم، على أن يشيع جثمانه ليوارى الثرى داخل مدافن العائلة، وذلك وسط حضور أصدقاءه من داخل الوسط الفني والمقربين إليه.

محمد بطاوي أحد فريق مسرح مصر

ومحمد بطاوي الذي توفى اليوم، واحد من أبناء مسرح مصر، التي أسسها الفنان أشرف عبدالباقي، وقدّم عددًا من المسرحيات، أبرزها «اللوكاندة»، بخلاف مشاركته في عدد من الأعمال الفنية منها مسلسل «وش في وش»، و«سك على إخواتك»، و«خلصانة بشياكة»، و«راجل وست ستات».

«بطاوي» احتفل بزواجه في 2020

وفي عام 2020 احتفل الشاب محمد بطاوي بزفافه، وحضر الحفل نجوم مسرح مصر وعلى رأسهم الفنان أشرف عبدالباقي الذي كان شاهدًا على عقد الزواج، ونقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي، والفنان محمد جمعة.