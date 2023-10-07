رحلة «عفاف» مع الحرف اليدوية.. حولت الخوص لمنتجات مفيدة

على بعد نحو 110 كليومترات من القاهرة، استطاعت عفاف درويش، إحدى سيدات قرية الأعلام بمركز الفيوم، المزج بين عملية المنتج والتصميم عبر حرفة «الخوص»، التي توارثتها أبًا عن جد، واتقنتها في سن الثامنة عشر، إلى أن أصبحت قادرة على إنتاج قطع ذات تصميمات مختلفة، لتشارك بإبدعاتها في معرض «تراثنا» 2023.

جمعية تطوير الحرف اليدوية

تقول «عفاف» الحاصلة على بكالوريوس التجارة، بعد إنهاءها مسيرتها التعليمية، عملت كرئيس مجلس إدارة جمعية تطوير الحرف اليدوية بقرية الأعلام، وشجعها حبها لتلك المهنة، على تدريب سيدات وفتيات القرية على هذه الحرفة من خلال جمعية لتطوير الحرف اليدوية، وتسوق أيضًا منتجاتهن من خلال المعارض التي تشترك فيها.

«طورت المنتجات اليدوية، وبقى ليها استخدامات عملية مش مجرد قطع للزينة والديكور»، منذ تعلمها حرفة صناعة منتجات الخوص، لم تكن «عفاف» تعرف سوى صناعة 14 تصميما، لكن مع حرصها على تطوير مشروعها، لجأت إلى عمل دراسة للسوق لمعرفة احتياجات العميل، مما جعلها تقبل على إنتاج قطع من الخوص ذات استخدامات عملية.

المشاركة في معرض تراثنا 2023

كان لـ جهاز تنمية المشروعات، دورا في مساندة أصحاب المشروعات، لا سيما المشروعات الحرفية واليدوية التراثية: «أشارك في معظم المعارض التي يقيمها الجهاز في الفيوم والقاهرة، وأحرص على المشاركة في تراثنا لأن له طابع خاص، ويمتاز بحسن التنظيم وجودة المعروضات».

وتشارك «عفاف» في الدورة الخامسة لمعرض تراثنا، التي تنطلق غدًا الأحد برعاية الرئيس السيسي، تماشيًا مع استراتيجية الدولة الداعمة لقطاع الحرف التراثية واليدوية، باعتبارها ذات بعد ثقافي يرتبط بتاريخ مصر وحضارة شعبها، حيث يحرص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المُنظم لمعرض تراثنا، على دعم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية، من خلال العمل على فتح منافذ تسويقية لمنتجاتهم وإشراكها في معارض محلية ودولية.