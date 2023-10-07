مخرج «فوي فوي فوي»: ترشيح الفيلم لجوائز أوسكار شرف ومسؤولية كبيرة

أبدى عمر هلال، مخرج فيلم «فوي فوي فوي»، سعادته بترشيح الفيلم لتمثيل مصر في جوائز مهرجان أوسكار لأفضل فيلم دولي، وذلك في النسخة 96 المقامة في مارس المقبل.

وقال «هلال»، إن وجود فيلمه في قائمة الترشيحات المصرية التي تضم أسماء مخرجين كبار مثل يوسف شاهين وعاطف الطيب ومحمد خان «شرف ومسؤولية كبيرة»، على حد تعبيره.

وأوضح عمر هلال في تصريحات لـ«الوطن»، قائلا: «هي مسؤولية كبيرة ولكنى فخور بها، هدفي في حياتي أن أمنح مصر شيئا يسهم في رفع اسمها عالميا إذا كان لدي شيء جيد سينمائيا، وأرغب أن تنهض صناعة السينما المصرية مرة أخرى وتعود إلى سابق عهدها العظيم».

«هلال»: حملة تسويقية لـ«فوي فوي فوي» قبل أوسكار

وعلى الجانب الآخر، تستعد الشركة المنتجة للفيلم لتنظيم حملة دعائية وتسويقية للفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية قبل موسم الأوسكار، لتعريف الجمهور الأمريكي وأعضاء لجنة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المنظمة لجوائز أوسكار، قائلا: «سنبدأ حملة للتعريف بالفيلم لأعضاء الأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المنظمة لجوائز أوسكار، وهو ما يتطلب ميزانية كبيرة والمنتج محمد حفظى وشركائنا في الإمارات لديهم خبرة في هذا المجال».