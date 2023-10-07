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سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 7-10-2023 في البنوك المصرية.. مستقر

كتب:

مريم حنفي
10:56 ص | السبت 07 أكتوبر 2023
سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

يواصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 7-10-2023 في البنوك المصرية استقراره منذ ختام تعاملات يوم الأربعاء الماضي، ليبلغ متوسط سعره في البنك المركزي المصري 37.41 جنيه للشراء، و37.54 جنيه للبيع، وفقاً لما أعلن عنه الموقع الرسمي للبنوك المصرية. 

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 7-10-2023 في البنوك المصرية، كما يلي: 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

- يسجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 37.08 جنيه للشراء، و37.27 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي 

- يسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 37.26 جنيه للشراء، و37.40 جنيه للبيع. 

سعر الجنيه الإسترليني في بنك القاهرة 

- سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك القاهرة 37.97 جنيه للبيع، أما سعر الشراء 37.56 جنيه. 

سعر الجنيه الإسترليني في ميد بنك 

- يسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت داخل ميد بنك 39.22 جنيه للبيع، و38.76 جنيه للشراء. 

سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس 

- سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس 38.06 جنيه للبيع، و37.72 جنيه للشراء. 

سعر الجنيه الإسترليني في بنك التعمير والاسكان

- سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك التعمير والاسكان 38.16 جنيه للشراء، وسعر البيع 38.35 جنيه. 

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