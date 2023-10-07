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مستوطنون إسرائيليون يطلقون الرصاص صوب سيارات الفلسطينيين

كتب:

محمد علي حسن
11:27 ص | السبت 07 أكتوبر 2023
مستوطنين إسرائيليين

مستوطنين إسرائيليين

أطلق مستوطنون إسرائيليون، اليوم السبت، الرصاص الحي تجاه سيارات المواطنين الفلسطينيين على طريق «المعرجات» الرابطة بين مدينتي رام الله وأريحا.

وأطلقت مجموعة من المستوطنين، الرصاص صوب مركبات المواطنين على طريق المعرجات شمال أريحا، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا». 

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن قال الناشط الحقوقي الفلسطيني في الأغوار حسن مليحات، إن هذا يأتي ضمن سياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تمنح الضوء الأخضر للمستوطنين بقتل الفلسطينيين، وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين.

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