غلق 3 مخابز وتحرير 58 محضرا تموينيا في حملات بأسيوط

تمكنت مديرية التموين بأسيوط، برئاسة ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وعصمت علي، وكيل مديرية التموين، وبالاشتراك مع مباحث التموين ورؤساء المراكز والأحياء، من تحرير 58 محضرا تموينيا خلال حملات بمراكز أبوتيج وصدفا وديروط.

ضبط مخالفات في مخابز بأسيوط

وأسفرت الحملات عن تحرير 26 تقرير إثبات حالة للمخابز، لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية ونقص وزن وعدم نظافة أدوات الرغف والعجن وعدم إعطاء بون صرف الخبز وعدم إعلان مواعيد العمل وعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات بمركز أبوتيج، فضلا عن تحرير عدد 16 تقرير إثبات حالة للمخابز، لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية، وعدم نظافة، بمركز صدفا بأسيوط، كما تم تحرير جنحة لقيام أحد أصحاب المخابز بتجميع 472 بطاقة تموينية بقصد الاستيلاء على الدعم، بالإضافة إلى تحرير 16 تقرير إثبات حالة، وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية، وعدم نظافة بمركز ديروط.

غلق 3 مخابز مخالفة في مركز صدفا

كما قامت مديرية التموين بغلق 3 مخابز بناحية مركز صدفا، لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار أكثر من 20 جراما في الرغيف الواحد، وعدم الاحتفاظ بماكينة صرف الخبز.