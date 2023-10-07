أسعار الخضروات اليوم السبت 7-10-2023 في الأسواق.. الطماطم بـ12.5 جنيه

تواصل أسعار الخضروات اليوم السبت 7-10-2023 في الأسواق استقرارها الملحوظ منذ عدة أيام بعد أن شهدت الأسبوع الماضي انخفاضاً لتوافر كافة أنواع الخضروات في الأسواق المصرية بسبب بدء العروة الصيفية وذلك وفقاً لما أعلن اليوم عبر بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار الخضروات اليوم السبت

وتتراوح أسعار الخضروات اليوم السبت 7-10-2023 في الأسواق ما بين 5.5 و12.5 جنيه لكيلو الطماطم فيما يتراوح سعر البطاطس ما بين 8.5 و11.5 جنيه ويتراوح سعر البصل ما بين 14 و18 جنيها وسعر الكوسة ما بين 6 و12 جنيها وسعر الفاصوليا ما بين 30 و38 جنيها، وسعر الباذنجان البلدي ما بين 3.5 و5.5 جنيه.

أسعار الخضروات في الأسواق

يتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي ما بين 7 و10 جنيهات وسعر الملوخية ما بين 3 و4 جنيهات، وسعر الخيار البلدي ما بين 3 و7 جنيهات وسعر البامية ما بين 29 و33 جنيها وسعر الزيتون التفاحي ما بين 30 و37 جنيها.