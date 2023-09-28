أسعار الخضروات اليوم الخميس في الأسواق.. «تبدأ من 10 جنيهات»
كتب:
هبهَ وهـدان
10:17 ص | الخميس 28 سبتمبر 2023
أسعار البامية اليوم
كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن أسعار السلع الغذائية في مصر، ومن بينها أقل الأسعار في المنافذ اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023.
وأوضحت البوابة الحكومية، أنّ أقل أسعار السلع في المنافذ اليوم، جاءت على النحو التالي، سعر الطماطم 20 جنيها للكيلو، البطاطس بسعر 10 جنيهات للكيلو، الليمون البلدي بسعر20 جنيها للكيلو، وأخيرا البامية بسعر 35 جنيها للكيلو جميعها في المنافذ التابعة للقوات المسلحة.
أسعار الخضروات اليوم
وجاءت أبرز أسعار الخضروات كالتالي:
- الملوخية بـ11.58 جنيه.
- ليمون أضاليا بـ13 جنيها.
- اللفت بـ5.81 جنيه.
- الكوسة بـ18.53 جنيه.
- كرنب بـ24.18 جنيه.
- القلقاس بـ20.37 جنيه.
- قرنبيط بـ15.41 جنيه.
- فلفل رومي بـ16.76 جنيه.
- فلفل حامي بـ15.74 جنيه.
- الفاصوليا الخضراء بـ27.11 جنيه.
- السبانخ بـ13.02 جنيه.
- خيار صوب بـ13.72 جنيه.
- الخس بـ23.54 جنيه.
- جزر أصفر بـ12.46 جنيه.
- البطاطا بـ8.4 جنيه.
- البصل بـ25.61 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ11.53 جنيه.
- الباذنجان الرومي بـ8.88 جنيه.
- الباذنجان العروس بـ11.12جنيه.
- البسلة بـ21.42 جنيه.
- بصل أخضر بـ294.23 جنيه.
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