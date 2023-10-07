كيلو الفراخ البيضاء اليوم السبت 7-10-2023 في الأسواق.. اعرف آخر تحديث

نشرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمجلس الوزراء المصري، سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم، وفق آخر تحديث عبر الموقع الرسمي للبوابة، فضلا عن أسعار اللحوم الحمراء والبقوليات والخضروات والفاكهة والأسماك لتوضيح أسعار السلع حتى لا يتعرض المواطنين لجشع التجار.

سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم

وفق بوابة الأسعار، فإن متوسط أسعار التجزئة لـ سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم، وتحديدا الطازجة، سجل نحو 94.86 جنيه للكيلو، أما اللحوم الحمراء الطازجة فسجلت نحو 310.34 جنيه.

أسعار الأسماك اليوم

وبشأن أسعار الاسماك اليوم فسجلت الأتي:

سعر البلطي ما بين 61 و67 جنيها بالنسبة لكيلو.

سعر فلية البلطي ما بين 40 و150 جنيها.

سعر قشر البياض ما بين 80 و100 جنيه.

سعر القراميط ما بين 30 و50 جنيها .

سعر الثعابين ما بين 50 و200 جنيه.

سعر الجمبري ما بين 300 و310 جنيها.

- سعر السبيط والكاليماري ما بين 200 و300 جنيه.

سعر الكابوريا ما بين 40 و200 جنيه.

سعر البوري ما بين 80 و110 جنيهات.

سعر المكرونة السويسي ما بين 75 و105 جنيهات.

سعر البربون ما بين 65 و85 جنيها.