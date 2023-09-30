أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت.. بكام الكيلو؟

سجلت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم، ثباتًا في الأسعار خلال بداية التعاملات اليومية، وفقًا لأسعار بورصة الدواجن وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت 30-9-2023 في المزرعة، جاءت كما يلي:

أسعار الدواجن اليوم

- يتراوح سعر الدجاج الأبيض في المزرعة ما بين 72 و73 جنيهًا.

- ويبلغ سعر الدجاج البلدي اليوم داخل المزرعة 100 جنيه.

- ويسجل سعر الفراخ الأمهات في المزرعة 65 جنيهًا.

- وبالنسبة للفراخ الساسو يتراوح سعرها أرض مزرعة ما بين 87 و88 جنيهًا.

سعر الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك

توضح الوطن أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم30-9-2023 وهي كالتالي:

- يتراوح سعر التنفيذ الفعلي للدجاج الأبيض ما بين 77 إلى 78 جنيهًا.

- ويبلغ سعر الدجاج البلدي في محلات بيع الطيور الحية 112 جنيهًا.

- أما سعر سعر الفراخ الأمهات اليوم يسجل 75 جنيهًا.

-ويتراوح سعر الدجاج الساسو في الأسواق اليوم ما بين 90 و95 جنيهًا.

- وعن سعر كيلو البانية يتراوح اليوم ما بين 155 و160 جنيهًا.