أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الیوم الخميس 5-10-2023.. تراجع ملحوظ

تشهد أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الیوم الخميس 5-10-2023 تراجعًا نحو 3 جنيهات في الكيلو، إذ بلغ سعر الكيلو 73 جنيهًا في المزرعة، مقارنة بأسعار الأمس التي بلغت 76 جنيهًا، يضاف إليها هامش الربح لتجار التجزئة والنقل، ويتراوح في المحلات ما بين 84 إلى 88 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ الیوم في بورصة الدواجن

وسجلت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الیوم الخميس 5-10-2023، رواجًا في الأسواق والمحلات لأنها تمثل وجبة البروتين الشعبية التي يعتمد عليها أغلب الأسر، لأنها عادة ما تكون في المتناول، وأن أسعار الفراخ في بورصة الدواجن تصل إلى 73 جنيهًا للكيلو.

بورصة الدواجن العمومیة الیوم

ووفق بورصة الدواجن وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، فإن أسعار الفراخ في بورصة الدواجن العمومية الیوم أي في المزارع، كالتالي:

الدجاج الساسو: 109 جنيهات

الدجاج البلدي: 110 جنيها

سعر أمهات الدجاج الأبيض: 65 جنيها

سعر الدجاج الأبيض الوسط: 68 جنيها

سعر الدجاج الأحمر: 71 جنيها

- سعر كيلو الدجاج البانيه يتراوح بين 176 و184 جنيهًا.

سعر الشيش طاووق بين 165 و170 جنيهًا.