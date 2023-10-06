انخفاض أسعار سلع أساسية منها البصل والسكر.. وكيلو الفراخ 71 جنيها

تراجعت بعض أسعار السلع الأساسية في الفترة الأخيرة، بعد ارتفاع كبير، منها البصل والطماطم والسكر وغيرها من السلع الغذائية، حيث ساهمت قرارات الحكومة بوقف تصديرها في خفض أسعارها.

وتستعرض «الوطن» أسعار السلع التي شهدت انخفاضًا، في إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء، وجاءت على النحو التالي:

انخفاض أسعار البصل والطماطم

شهدت أسعار البصل اليوم الجمعة، انخفاضًا في سوق العبور، إذ تراوح كيلو البصل بين 14 و18 جنيهًا للكيلو اليوم في سوق العبور.

كما شهدت أسعار الطماطم انخفاضًا ملحوظًا، وسجلت تراجعًا جديدًا في الكيلو، إذ تراوح بين 5.5 و12.5 جنيه.

استقرار أسعار البيض

استقرت أسعار البيض في الأسواق وسجلت سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة 124 جنيهًا، وتباع للمستهلك بسعر من 134 وحتى 140 جنيهًا للكرتونة، وسجل سعر البيض الأحمر في بورصة البيض 125 جنيهًا، ليباع في المحلات بـ135 و145 جنيهًا للكرتونة، والبيض البلدي سجل 130 جنيهًا للطبق.

انخفاض أسعار الدواجن

وانخفضت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 6-10-2023 في السوق المحلية وبورصة الفراخ، متأثرة بتحركات أسعار الأعلاف والعرض والطلب، وسجلت أسعار الدواجن البيضاء للكيلو 71 جنيهًا في أرض المزرعة، لتباع في المحلات بسعر يتراوح بين 77 و83 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم 110 جنيهات في المزارع، لتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 115 و120 جنيهًا للكيلو، ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 150 و180 جنيهًا، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 155 و180 جنيهًا، والأوراك بين 70 و80 جنيهًا، وتختلف الأسعار بحسب كل منطقة.

انخفاض أسعار الأرز

وتراجعت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة» اليوم حوالي 500 جنيه في الطن، وفقا لغرفة التجارة بالقاهرة، حيث يصل سعر طن الأرز الشعير اليوم عريض الحبة 15 ألف جنيه ورفيع الحبة 14 ألف جنيه، ويشهد الأرز الشعير وفرة كبيرة في المعروض سواء داخل الأسواق الحرة أو المتاجر على نطاق محافظات الجمهورية.

انخفاض أسعار العدس والزيت

وتراجع سعر كيلو العدس 2.77 جنيه، حيث يُباع حاليا بسعر 48.26 جنيه للكيلو المعبأ، وتراجع سعر لتر زيت الذرة بواقع 2.71 جنيه، ويباع في الأسواق بسعر 76.12 جنيه، وفقا للأسعار المعلنة من قبل الموقع الرسمي للأسعار التابع لمجلس الوزراء المصري.