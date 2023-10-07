بعد 4 هزات قوية ضربت البلاد.. أول صور لآثار زلازل أفغانستان

ضربت عدة زلازل أفغانستان صباح اليوم السبت، آخرها زلزال ضرب غرب البلاد، ووصلت قوته لـ6,2 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه قريبًا من أكبر مدينة في المنطقة، حسبما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وانتشرت صور لمشاهد انهيار بعض الجدران، وأخرى لتجمعات المواطنين خوفًا من الهزات الارتدادية، كما أثر الزلزال على المتاجر وتسبب في سقوط البضائع من على الأرفف بسبب قوة الهزات الارتدادية.

الزلزال كان على بعد 40 كيلومترًا شمال غرب مدينة هرات وأعقبته هزّة ارتدادية

وأكدت الهيئة الأمريكية، أنّ مركز الزلزال كان على بعد 40 كيلومترًا شمال غرب مدينة هرات، وأعقبته هزّة ارتدادية بقوة 5,5 درجة على مقياس ريختر، وقبلها ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة علي مقياس ريختر وزلزال أخر قوة 5.6 ريختر على بعد 293 كم شرق شرق مشهد، إيران، و27 كم شمال غرب هرات، أفغانستان.

وضرب اليوم زلزالا بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر مدينة أواكساكا المكسيكية، حسبما أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي، أن الزلزال وقع على عمق 108 كيلومترات من سطح الأرض، وكان على بعد 109 كيلومترات جنوب غرب ميناتيتلان المكسيك، و12 كيلومترا شرق شرق بالوماريس المكسيك.

وشعر العديد من المواطنين بالزلزال، مؤكدين أن الزلزال كان قويًا جدًا، واستمر 30 ثانية وتسبب في ضرر خفيف لجدار واحد ولكن لسوء الحظ لم يتعرض أحد للأذى.