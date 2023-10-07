زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب مدينة أواكساكا المكسيكية

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم السبت، أن زلزالا بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر يضرب مدينة أواكساكا المكسيكية.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي، أن الزلزال وقع على عمق 108 كيلومترات من سطح الأرض، وكان على بعد 109 كيلومترات جنوب غرب ميناتيتلان المكسيك، و12 كيلومترا شرق شرق بالوماريس المكسيك.

الزلزال يشعر بيه العديد من المواطنين

وشعر العديد من المواطنين بالزلزال، مؤكدين أن الزلزال كان قويًا جدًا.

وذكر الآخر، أن هذا الزلزال يعد أكبر هزة أرضية منذ وقت طويل بالنسبة لنا، وأشار الآخر، أن الزلزال استمر 30 ثانية وتسبب في ضرر خفيف لجدار واحد ولكن لسوء الحظ لم يتعرض أحد للأذى.