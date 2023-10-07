غلق 62 منشأة غذائية دون ترخيص وتحرير 184 مخالفة في حملات مكبرة بالدقهلية

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، قيام المديرية بعمل حملات مرورية مفاجئة على 366 منشأة غذائية تبين أن 62 منها دون ترخيص، وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

حملات مرورية على المنشآت الغذائية

وأشار «مكين»، في بيان، إلى أن الحملات جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات محافظة الدقهلية، بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

تحرير محاضر في حملات تموينية

وأوضح أن الحملات تمكنت من تحرير عدد 184 محضرا وسحب 56 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وجرى إعدام 1865 كيلو أغذية متنوعة و257 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد وكيل وزارة الصحة، استمرار الحملات لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة، وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.